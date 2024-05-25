الجزائر تشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول الأمن النووي بالنمسا

شارك وفد من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمناجم والسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين ومحافظة الطاقة الذرية في المؤتمر الدولي الرابع حول الأمن النووي “تشكيل المستقبل” ICONS 2024، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوفد الجزائري سفير الجزائر بالنمسا، المندوب الدائم للجزائر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد خلالها أن الجزائر تشدد على أن بناء إطار فعال ومستدام للأمن النووي يتنسنى إلا بإستناد الجهود الدولية على نهج معزز مبني على عدم إنتشار السلاح النووي ونزعه.

وجدد الجزائر على الحق الأصيل وغيرالقابل للتصرف في إستخدام السلمي للتطبيقات النووية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه سفير الجزائر بالنمسا في كلمته بالتقدم المسجل منذ المؤتمر الاخير في 2020

كما تثمن الجزائر بالإهتمام المتزايد للدول الأعضاء في الوكالة بتنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن المصادر المشعة وامنها.

وفي الاخير قال السفير ان الجزائر تولي إهمية بالغة للتكوين وتقوية القدرات بإعتبارهما عنصرين جوهريين في تطوير وصيانة للأمن الوطني.