الجزائر تشارك في المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

تشارك الجزائر، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس.

وقد أوفد المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري، كل من مدير الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات.

والمفتش الجهوي لشرطة الغرب لترأس وفد المديرية العامة للأمن الوطني، المشارك ضمن أشغال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، على غرار مواجهة الجرائم الإلكترونية.

وذلك بحضور كبار المسؤولين والقادة الأمنيين من مختلف الدول العربية.

فضلا عن ممثلين عن أجهزة الشرطة الإقليمية والدولية، على غرار جهاز الشرطة الخليجية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

هذا وتشارك المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن مسابقة أحسن الأفلام التوعوية لهذا المؤتمر.

من خلال 04 أفلام توعوية، تهدف إلى إبراز الجهود المبذولة في مجال الوقاية والتصدي للجريمة.