الجزائر تشارك في المعرض الدولي “كارفور تاك” بإيطاليا

أعربت عدة شركات جزائرية مختصة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية عن نيتها في المشاركة في فعاليات المعرض الدولي “كارفورتاك”.

وستحتضن إيطاليا فعاليات المعرض الدولي “كارفورتاك” بداية من تاريخ الـ14 إلى غاية الـ18 من شهر أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات شيراتون مالبينسا في إيطاليا.

حيث أكدت مؤسسة “بومار كومباني” الجزائرية المختصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية عن حضورها في المعرض،.

وأشارت في بيان لها أن المعرض سيكون فرصة للترويج للمنتج الجزائري.

وقالت ذات المؤسسة، أنّ مهمة المعرض تكمن أساسا في تدريب فرق التسويق للمبيعات وتطوير معارفهم التقنية بخصوص المنتجات.

وسيكون المعرض مناسبة للقاء بين المختصين في المبيعات الدوليين وفرصة أيضا لتوطيد العلاقات بين كبرى شركات الصناعة الإلكترونية.