الجزائر تشارك في المعرض الدولي للإبتكار 16 ماي بفرنسا

تشارك الجزائر في معرض الابتكار “فيفا تكنولوجي” المقرر تنظيمه في الفترة بين 16 و18 ماي القادم بباريس.

يقدم هذا المعرض، المكرس للابتكار التكنولوجي والشركات الناشئة الأكثر ابتكارا ، هذا العام فرصة لعشر شركات جزائرية ناشئة لتمثيل الجزائر إلى جانب دول إفريقية أخرى، بالشراكة مع كوندور الجزائر.

تقدم هذه الشركات العشر حلولاً مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل الإدارة المستدامة للمياه (Goutra) ، ومنصة ترفيه للأطفال (Kiddy Outputs).

بالإضافة لمشروع تعليمي وترفيهي للأطفال على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشبكات الاجتماعية (Synoos Studio) ، جهاز وضع العلامات للأدوية القابلة للحقن (Techgraph).

كما سيتم تقديم منصة لاكتشاف الفرص الأكاديمية لجميع الشباب في الجزائر (Global Opportunities) و (Justice Algeria)، وهو مشروع يهدف إلى المساعدة وتحسين التجربة القانونية الجزائرية، من خلال تقديم الخدمات للمواطنين الجزائريين والمهنيين القانونيين.

ويُعد معرض Viva Technology International مركزًا عالميًا للشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين.

حيث تتمثل مهمتها الأساسية في مساعدة الشركات الناشئة على تسريع أعمالها ، لكنها فرصة خاصة للقاء المستثمرين المحتملين.