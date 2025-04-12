الجزائر تشارك في المعرض العالمي “أوساكا-كانساي 2025” باليابان

تشارك الجزائر في المعرض العالمي أوساكا- كانساي 2025 باليابان المقرر انطلاقه رسميا غدا ويمتد إلى غاية 13 أكتوبر 2025، تحت شعار: “تصميم مجتمع المستقبل، من أجل حياتنا”.

وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية بإشراف محافظ مشاركة الجزائر في المعرض عبد الله بوقندورة، وبمساهمة فعّالة من عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، إلى جانب مشاركة فنية وثقافية غنية تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري والثقافي والاقتصادي للجزائر.

وسيحتضن الجناح الجزائري مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، منها معارض تعريفية بالقطاعات تشمل الشؤون الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة، الثقافة والفنون، البريد والمواصلات، الصناعة والصناعةالصيدلانية، الفلاحة، السكن، التجارة، النقل، السياحة والصناعة التقليدية، الصحة، والري والبيئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات لبحث فرص الاستثمار والشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في المعرض، بالاضافة إلى عروض فنية وثقافية تُحييها فرق جزائرية تمثل مختلف مناطق الوطن، لتعكس التنوع الثقافي والتراثي للبلاد.

ويُعد معرض أوساكا 2025 من أبرز التظاهرات العالمية ، حيث ينتظر أن يستقطب أكثر من 28 مليون زائر ومشارك من مختلف دول العالم، مما يتيح فرصة ثمينة للجزائر لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وبناء شراكات جديدة في مختلف المجالات.

وللإشارة فقد سجلت الجزائر حضورها في المعارض العالمية والدولية في كل من مونتريال 1967، أوساكا 1970، اشبيليا 1992، لشبونة 1998، سرقسطة 2008، شنغهاي 2010، يوسو 2012، ميلانو 2015، أستانة 2017، ودبي 2020.