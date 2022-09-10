الجزائر تشارك في المنتدى الإقتصادي “قلوبال ديوان” حول الأمن البيئي والغذائي والطاقوي بفرنسا

مثل كمال مولا رئيس مجلس التجديد الاقتصاي الجزائري، في المنتدى الاقتصادي” قلوبال ديوان” الجزائر، حول الأمن البيئي، الغذائي والطاقوي بالمركز الجامعي المتوسطي بنيس .

وتم افتتاح الأشغال من طرف اطروسي عمدة نيس وامير موناكو ألبير الثاني والاميرة هالة خالد ال سعود.

وضم اللقاء 150 مسير ، خبير وشخصيات رفيعة المستوى من اوروبا الدول المتوسطية والعالم العربي من أجل ربط إستراتيجية طويلة المدى بين جاليات الأعمال المتوالية.

وأكد ممثل الجزائر أن الجزائر استطاعت ابراز السبل المنتهجة لمواجهة التحديات الكبرى.

كما عرض مولا مقومات الجزائر في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بالاضافة الى المؤسسات الناشئة.

كما كان لأعضاء المجلس فرصة الالتقاء بمستثمريين كبار يدعمون ترقية الشباب الرائد في الأعمال.