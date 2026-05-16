الجزائر تشارك في المنتدى الدولي المتوسطي “نحو الجنوب” بسورينتو الإيطالية

شارك الأمين العام لوزارة المحروقات، ميلود مجلد، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي ” نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط ” Verso Sud: International Mediterranean Forum “.

والمنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية يومي 15 و16 ماي 2026، بحضور مسؤولين حكوميين، وممثلي ورؤساء مؤسسات اقتصادية وطاقوية، وخبراء من عدة دول متوسطية وأوروبية.

كما شارك الأمين العام ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية المخصصة لقضايا الطاقة والأمن الطاقوي.

وبالمناسبة ألقى كلمة باسم وزير الدولة، استعرض فيها رؤية الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المحروقات، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق وآمن في تموين الأسواق بالطاقة.

وأكد مجلد، في كلمته، التزام الجزائر بمواصلة تطوير قطاع المحروقات وفق مقاربة متوازنة تجمع بين ضمان الأمن الطاقوي، وتشجيع الاستثمار، وتقليص البصمة الكربونية، مع التركيز على مشاريع خفض انبعاثات غاز الميثان.

وأبرز مجلد الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع، لاسيما من خلال الإطار المنظم لأنشطة المحروقات، إضافة إلى إطلاق جولة العطاءات الجزائرية “Algeria Bid Round 2026” مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية. بما يدعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي.