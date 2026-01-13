الجزائر تشارك في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

تشارك كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، في أشغال النسخة الخامسة. من مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 جانفي 2026.

ويعد هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى تجمع قادة قطاع التعدين، الوزراء المعنيين، صناع القرار، والخبراء الدوليين، لمناقشة آفاق تطوير قطاع المعادن. وتعزيز دوره المحوري في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وينظم المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي ضمن رؤيتها لتعزيز قطاع المناجم، ودمجه في سلاسل القيمة العالمية، وتكثيف التعاون والشراكات الدولية. بما يسهم في تثمين الموارد المنجمية الوطنية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا الإطار، شاركت كاتبة الدولة في أشغال المائدة المستديرة الوزارية التي ترأسها وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، بندر بن إبراهيم الخريف. حيث تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في استكشاف واستغلال الموارد المعدنية. وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.