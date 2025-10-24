الجزائر تشارك في تظاهرتين دوليتين ترويجاً للوجهة السياحية

سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تظاهرتين دوليتين في جانفي القادم للترويج إلى الوجهة السياحية الجزائرية.

وحسب الديوان الوطني للسياحة، اليوم الجمعة، تستهدفن التظاهرتين المذكورتين، الترويج للوجهة السياحية الجزائرية والتعرف على أسواق جديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية.

ودعا الديوان، المتعاملين السياحين الراغبين في المشاركة، للتسجيل في التظاهرات السياحية الدولية لسنة 2026.

ويتعلق الأمر بـ الصالون الدولي للسياحة “vakentiebeurs” (11 - 08 جانفي المقبل) بهولندا. والصالون الدولي للسياحة “Fitur Madrid” (25 – 21 جانفي) بمدريد في إسبانيا.

ويتعين على المتعاملين السياحيين الراغبين في المشاركة (وكالات السياحة والأسفار، الفنادق، الحرفيون) ملء الاستمارة الخاصة وهذا على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvXIY1oh2X5Zf6g5NQoL-Qj8P_5tvADmIc

RRhQjva0LllxqQ/viewform

ومن اللازم، ارفاق الاستمارة المشار إليها، ببطاقة تقنية مفصلة للمنتوجات والعروض المزمع تقديمها. وهذا قصد دراستها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الرابع نوفمبر الداخل عبر البريد الالكتروني الآتي [email protected].

وأكد الديوان أنّ عدد المشاركين سيتم تحديده بحسب المساحة المخصصة للجناح الجزائري.

وعليه، يجب أن تكون البطاقة التقنية مفصّلة ودقيقة، لضمان انتقاء أفضل العروض المتماشية مع طبيعة السوق.