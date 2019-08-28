الجزائر تشارك في جامعة “ميديف” الصيفية وهذه هي محاور تدخلاتها

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الجزائر تشارك في جامعة “ميديف” الصيفية وهذه هي محاور تدخلاتها
بقلم فوزية مسعدي

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات أشغال جامعة “ميديف” الصيفية المنظمة من قبل منظمة رواد الأعمال الفرنسيين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الجزائر ممثلة في غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا طرفا أساسيا في أشغال الجامعة.
وتطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا قاسي أيت يعلى، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، لبعض محاور تدخل الوفد الجزائري.
وأوضح المتحدث أن التنمية المستدامة بإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون ضمن تدخل الطرف الجزائري.
كما سيتطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا للحديث عن اجتماع 5+5 الذي تعتبر الجزائر طرفا أساسيا فيه.
ودعا قاسي أيت يعلى كافة الفاعلين في الجامعة لبحث سبل الشراكة وتطويرها بين القارة الأوربية والإفريقية بمعادلة رابح – رابح.
وكانت فعاليات الجامعة الصيفية “ميديف” لرواد الأعمال الفرنسيين قد فتحت أبوابها اليوم الأربعاء وتستمر الأشغال إلى غاية يوم غد الخميس.
وسجلت الجامعة حضور كل من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالإضافة إلى نظيره الألماني بيتر التماير.


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