الجزائر تشارك في دعم عملية السلام والتنمية بجنوب السودان

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية،سلمة بختة منصوري، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (C5)، الذي انعقد في العاصمة جوبا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، شهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي منظمات وشركاء دوليين بارزين، من بينهم الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، وآلية الرقابة والتقييم المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام المنشط (RJMEC)، بالإضافة إلى سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى جنوب السودان.

على هامش الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة ريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأطراف لإزالة العقبات وتسريع تنفيذ الاتفاق، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي مداخلتها، أكدت منصوري على أهمية التنفيذ الفعال والشامل لاتفاق السلام المنشط، واصفة إياه بـ”العامل الأساسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في جنوب السودان”. وأشارت إلى أن تفعيل بنود الاتفاق يعد خطوة ضرورية لتعزيز السلام الدائم وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين ظروف الشعب الجنوب سوداني.