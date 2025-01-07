الجزائر تشارك في كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2025”

سيشارك المنتخب الوطني المحلي، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 للاعبين للمحليين 2025.

وهي الدورة التي ستقام فعالياتها بدول أوغندا، تنزانيا وكينيا، في الفترة الممتدة من الفاتح فيفري إلى غاية 28 من الشهر نفسه.

وحسب معلومات تحصل عليها موقع “النهار أونلاين”، فإن الجزائر ستشارك رسميا في “الشان” بتشكيلة من اللاعبين الشبان (مزيج بين فئة أقل من17 و 20 و 23 سنة).

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفاف لم ترفض في وقت سابق المشاركة في “الشان”، وإنما طالبت بتأجيل موعد هذا الحدث القاري، تفاديا لتأثير رزنامة الرابطة المحترفة.

يذكر أن هذه الدورة ستلعب بنظام بطولة مصغرة بمشاركة 7 منتخبات، بإقصاء مباشر، مع إعفاء الجزائر من الدور الأول.