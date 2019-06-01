الجزائر تشارك في كان 2019 بمعدل أعمار لا يفوق 27 سنة

شهدت قائمة المنتخب الوطني التي أعدها جمال بلماضي تواجد العديد من اللاعبين الذين تقوف أعمارهم الـ30 سنة على غرار الحراس الثلاثة.

كما شهدت قائمة المنتخب الوطني لاعبين لا يتجاوز عمرهم الـ20 سنة على غرار لاعب بارادو هشام بوداوي، ولاعب إمبولي إسماعيل بن ناصر 22 سنة.

أعمار لاعبي المنتخب الوطني :

مبولحي 33 سنة

أوكيدجا 31 سنة

دوخة 33 سنة

عطال 23 سنة

بلعمري 30 سنة

طاهرات 29 سنة

حليش 33 سنة

فارس 23 سنة

ماندي 27 سنة

بن سبعيني 24 سنة

زفان 27 سنة

بوداوي 20 سنة

عبيد 27 سنة

بن ناصر 22 سنة

بلقبلة 25 سنة

بلايلي 27 سنة

بونجاح 28 سنة

أوناس 23 سنة

براهيمي 29 سنة

سليماني 31 سنة

فغولي 29 سنة

قديورة 33 سنة

محرز 28 سنة

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27 سنة