الجزائر تشارك في مؤتمر بلدان البحر المتوسط حول الغاز الطبيعي المسال بنابولي

تشارك الجزائر يومي 15و16 ماي المقبل في مؤتمر لدول البحر الأبيض المتوسط حول الغاز الطبيعي المسال،والذي ينعقد بنابولي جنوب إيطاليا.

ويسعى هذا المؤتمر الذي سيدرس الإستخدام صغير الحجم للغاز الطبيعي المسال، لتعزيز سلسلة القطاع ودور الغاز الطبيعي المسال في أوروبا،

بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط، شمال أفريقيا والدول الأورو-متوسطية، وفق ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية .

وينتظر من هذا الحدث الأورومتوسطي، أن يفتح إستخدام الغاز الطبيعي المسال في النقل، بما في ذلك السكك الحديدية، أسواقا جديدة.

كما سيدرس المؤتمر ويعالج مشاكل جميع التقنيات الرئيسية، التي تساهم في تحديد النجاح العالمي للغاز الطبيعي المسال، كما سيتم توضيح المنتجات والتقنيات للتخزين والإمداد

وسيكون دور الغاز الطبيعي المسال والفرص المتاحة للشركات، في قلب مؤتمر نابولي، حول الاستخدام صغير الحجم للغاز الطبيعي المسال.

تجدر الإشارة أن المؤتمر هو مبادرة مستقلة تم إطلاقها في عام 2012 لتعزيز صناعة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة الأورو-متوسطية.

وتم تنظيم أربعة مؤتمرات دولية ومعرضين، شاركت فيها الشركات والإدارات العامة والمنتجين والمصدرين.