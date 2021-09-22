الجزائر تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة الإسكندرية السينمائي

سيشارك الفيلم الجزائري “المسيرة الأخيرة” الجزائري، من إخراج محمد نجيب العمراوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط بدورته الـ37. ومن المقرر إقامته في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 30 من الشهر نفسه.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط 17 فيلما من مصر، تونس، المغرب، فرنسا. إضافة إلى سوريا، فلسطين، اليونان، ايطاليا، لبنان، و بلدان عديدة اخرى.

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