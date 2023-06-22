الجزائر تشارك في معرض الدوحة للكتاب

شاركت وزارة الثقافة والفنون من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية في الطبعة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب. بـ20 دار نشر جزائرية.

وتم عرض أكثر من 500 عنوان في مختلف المجالات المعرفية والإنسانية. على غرار الأدب والتاريخ والتراث والدراسات إلى جانب كتاب الطفل.

وكان وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني. قد توقف لدى افتتاحه المعرض بجناح الجزائر ليعرب عن شكره لمشاركة الجزائر الفاعلة في المعرض. مثنيا على جهود الدولة الجزائرية في خدمة صناعة الكتاب و النشر بما يسهم في إثراء المكتبة العربية.

جدير بالذكر أن الطبعة الـ32 من معرض الدوحة الدولي للكتاب المنظمة التي تحمل شعار “بالقراءة نرتقي”. اختتمت أمس 21 جوان 2023 .