الجزائر تشارك في معرض المنتوجات الغذائية بقطر بـ 33 متعاملا

ستشارك الجزائر في معرض المنتوجات الغذائية بدولة قطر في طبعته الرابعة من اليوم إلى غاية 08 نوفمبر الجاري بـ 33 متعاملا.

حيث ستكون الجزائر ضيفة شرف في معرض قطر، وهي مناسبة لترقية المنتوج الجزائري في الأسواق الجزائرية.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة الشريف عوماري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن السوق الخليجية الغذائية واعدة.

وتمثل 5.5 بالمائة من المبادلات التجارية والجزائر تسعى إلى تعزيز تواجدها بالأسواق العالمية من خلال الدعم اللوجيستي.

وتفعيل صندوق دعم الصادرات، كما أن الجزائر تسعى إلى استكشاف الفرص المتاحة للشراكة والإستثمار في السوق القطرية.