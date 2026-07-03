الجزائر تشارك في معرض دمشق الدولي

ستشارك الجزائر في فعاليات الطبعة الـ63 لمعرض دمشق الدولي، المزمع تنظيمها من 26 أوت إلى 4 سبتمبر القادم بمدينة المعارض بدمشق (سوريا).

وحسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية والتجارية متعددة القطاعات. حيث يشمل مجالات متنوعة، على غرار البناء، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة بمختلف فروعها.

كما يهدف إلى توفير فضاء ملائم لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية. بما يسهم في دعم جهود إعادة الاعمار وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ودعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لهذا الغرض على موقعها الالكتروني.