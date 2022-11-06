الجزائر تشارك في منتدى البرلمانيين الأفارقة حول التغيرات المناخية بمصر

تشارك الجزائر اليوم الأحد، في أشغال المنتدى الدولي حول التغيرات المناخية وكيفية تمويل البرامج والمشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة “كوب 27″، بمدينة الأقصر المصرية.

ويهدف المنتدى، إلى خلق حوار مع المشرعين المنتخبين والوكالات المانحة والقطاع الخاص.

وسيمثل الجزائر في هذا المنتدى، وفد برلماني جزائري برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن.

وقال البرلماني في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هذا المنتدى يبرز أهمية المنتدى من خلال المواضيع المقترحة للنقاش.

وأبرز منذر بودن أن أشغال اليوم الأول لهذا المنتدى ستخصص لمناقشة موضوعي ارتفاع درجة حرارة الأرض وإمدادات المجتمعات بالطاقة.

كما يتضمن برنامج اليوم الثاني مناقشة موضوعين رئيسيين أيضا يتعلق الأول بالشبكات القارية المخصصة لربط المناطق الغنية بالطاقات المتجددة مع المراكز الحضارية والصناعية.

فيما يدور الموضوع الثاني حول تكييف الأنظمة البنكية مع تمويل النظام الطاقوي الجديد.

وينظم هذا الملتقى بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالشراكة مع البرلمان الإفريقي و مفوضية الاتحاد الأوروبي.