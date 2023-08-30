الجزائر تشارك في منتدى النساء للإتحاد البرلماني الدولي

شاركت النائب فريدة إليمي، اليوم الأربعاء، في اجتماع افتراضي لمكتب منتدى النساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، خصصت أشغال هذا الاجتماع لاستعراض آخر الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وكذا ضبط جدول أعمال المنتدى خلال أشغال الجمعية العامة المقبلة للاتحاد المقررة شهر أكتوبر 2023 بأنغولا.

وأوضحت إليمي، في تدخلها خلال الاجتماع، بأن الجزائر تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار.

واستعرضت، في هذا السياق، الترسانة القانونية ذات الصلة بمواضيع حماية النساء والفتيات من العنف. وتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار البيان، إلى أن إليمي شاركت في هذا الاجتماع بصفتها نائبا أول لرئيس منتدى النساء البرلمانيات.