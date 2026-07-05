الجزائر تشارك في مهمة إفريقية لدعم السلام بجنوب السودان

يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في زيارة العمل الوزارية التي يقوم بها وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بجنوب السودان (C5) إلى العاصمة جوبا، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 جويلية 2026.

وتندرج هذه الزيارة الوزارية، وهي الثالثة من نوعها، في إطار متابعة مخرجات اجتماع رؤساء دول وحكومات لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بجنوب السودان ( +C5)، المنعقد بأديس أبابا يوم 15 فبراير 2026، والذي شارك في أشغاله الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تترجم هذه الزيارة الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لدعم مسار السلام في جمهورية جنوب السودان ومرافقة تنفيذ اتفاق السلام المُنشَّط، لاسيما على ضوء الاستحقاقات المرتبطة باستكمال المرحلة الانتقالية والتحضير لتنظيم أول انتخابات عامة منذ استقلال البلاد.

وسيُجري وفد اللجنة، خلال هذه الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع السلطات الحكومية في جمهورية جنوب السودان ومختلف الفاعلين المعنيين بمتابعة هذا المسار.