الجزائر تشارك في “مينينغ إندابا” لتعزيز التعاون المنجمي في إفريقيا

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، على رأس وفد رسمي يضم إطارات من الوزارة، وممثلين عن مجمع سوناريم ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في فعاليات معرض “مينينغ إندابا” (Mining INDABA)، الذي تحتضنه مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ويُعتبر هذا المعرض، حسب بيان للوزاة، أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في قطاع التعدين على مستوى القارة الإفريقية. حيث يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات. وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في الصناعات المنجمية. إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال الحيوي.

كما ستشارك كاتبة الدولة في أعمال “الحوار الإفريقي - الكوري الجنوبي حول المعادن الحرجة”. المزمع عقده على هامش الحدث يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025.

وسيشهد هذا اللقاء مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الصناعات المنجمية. وسبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية في استغلال المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية. خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على هذه الموارد.