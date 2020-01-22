الجزائر تشتري أزيد من 400 ألف طن من قمح الطحين

الوطني
  • -
  • 0
الجزائر تشتري أزيد من 400 ألف طن من قمح الطحين
بقلم فوزية مسعدي

إشترت الجزائر في مناقصة دولية أزيد من 400 ألف طن من قمح الطحين.

أكد تجار اوربيون، اليوم الأربعاء لوكالة ريترز، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب إشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.

وأفادت تقديرات تجارية أولية للوكالة، أن الكمية تتراوح بين 400 ألف طن و450 ألف طن، لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وحددت تقديرات التجار الأولية الأسعار عند نحو 245 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن،  وافادت الوكالة أنه سيتم الغعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

وأضافت الوكالة أن الجزائر طالبت بشحن القمح المطلوب في الفترتين الاولى من 1 إلى 15 مارس 2020، والثانية من 16 إلى 31 من نفس الشهر.

وإذا جرى توريد القمح من أمريكا الجنوبية، فإن الشحن سيكون بين في المرحلة الاولى من  1 إلى 15 فيفري وبين 16 إلى 29 من الشهر نفسه في المرحلة الثانية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=760582

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com