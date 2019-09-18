الجزائر تشتري قرابة 600 ألف طن من القمح اللين

قالت وكالة رويترز أن الجزائر اشترت مابين اشترى ما يتراوح بين 420 ألفا و600 ألف طن من قمح الطحين.

ونقلت الوكالة عن تجار أوروبيين أن الجزائر اقتنت قمح الطحين أو القمح اللين في مناقصة أغلقت أمس الثلاثاء.

وقال التجار أن سعر شراء القمح بلغ بين 211 و 213 دولارا للطن تتضمن تكاليف الشحن.

وقالت رويترز أنه التجّار يرجحون أن يكون القمح يُورد من فرنسا ومنطقة بحر البلطيق.

وأضافت أن المناقصة طلبت شحن القح على فترتين الأولى من 1 إلى 15 نوفمبر والثانية من 16 إلى 30 نوفمبر.

ويذكر أن وزير الفلاحة صرح بأن الجزائر ستستغني عن استيراد القمح الصلب والشعير هذه السنة بخلاف القمح اللين .