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الجزائر تشتري 540 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

الوطني
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الجزائر تشتري 540 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية
بقلم النهار أونلاين

اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب، حوالي 540 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الإثنين.

وقال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء،  إن الكمية المشتراة أكبر من ذلك، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في نطاق 237.50 إلى 237.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، مع توقع مزيد من التفاصيل لاحقا أيضا.

وأشارت وكالة “رويترز”، إلى أن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أفريل ومن 16 إلى 30 منه.

وفي حالة الشحن من أمريكا الجنوبية، بين الأول و15  مارس ومن 16 إلى 31 منه، حسب ذات المصدر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772267

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