الجزائر تشدد على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

عبر وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن ارتياحه لما تحقق من استقرار نسبي في ليبيا على الصعيد الأمني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في مداخلة له بأعمال مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

مشددا على ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين.

كما شدد لعمامرة، على ضرورة إشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.

وأشاد الوزير، بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها الملتئم بجنيف بتاريخ 08 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وذلك تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.

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