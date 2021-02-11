الجزائر تشرع في إعداد بطاقية وطنية للبذور المحلية وإنشاء بنك لها

ستشرع الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، في إعداد بطاقية وطنية لكل البذور الفلاحية.

وأفاد رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، أمس، أنه سيتم إنشاء بنك وطني خاص للمحافظة على البذور المحلية وتطويرها.

وأشار منيب خلال ندوة أقيمت بالغرفة الوطنية للفلاحة، أن عملية جرد أصناف هذه البذور سوف تتم بالتعاون مع خبراء وباحثين من مراكز البحث العلمي كالمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية والمعهد التقني للزراعات الواسعة.

وأضاف أنه ستتم تجربة هذه البذور في الميدان على أراض نموذجية قبل معالجتها وحفظها وتطويرها على مستوى المخابر التابعة للمعاهد قبل ان يتم التصديق عليها من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور و تصديقها.

وكشف منيب، أن الجزائر تحصي أكثر من ألفين صنف من مختلف الشعب الزراعية يعود البعض منها الى آلاف السنين.

وأشار إلى أهمية إنشاء هذا البنك لما له من دور في تطوير الإنتاج الوطني من حيث الكمية والنوعية وإخراج البلاد من التبعية للخارج.

وشدد منيب على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا البنك للمحافظة على البذور المحلية.

خاصة وأن الجزائر تعاني من تبعية بنسبة 80 بالمئة من بذور الخضراوات التي تستورد من الخارج، تثقل كاهل الخزينة العمومية.