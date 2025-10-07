الجزائر تشكر الأردن على تدخلها لإجلاء الجزائريين المشاركين في قافلة الصمود

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي.

وحسب بيان للوزارة، أعرب وزير الدولة، خلال الاتصال، عن شكر وامتنان الجزائر وكذا تقديرها للموقف الأخوي النبيل الذي أبدته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر تجاوبها الكريم مع الطلب الذي تقدمت به الجزائر بغية التماس تدخلها من أجل تسهيل إجراءات إجلاء المواطنين الجزائريين المشاركين في “قافلة الصمود”.

وفي هذا الصدد، أثنى أحمد عطاف، بصفة خاصة على ما وفرته السلطات الأردنية من إمكانيات وما بذلته من جهود ومساعٍ لإنجاح هذه العملية وإتمامها في أحسن الظروف. انسجامًا مع ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.