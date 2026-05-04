الجزائر تشكر السلطات التونسية على حسن التكفل بالمصابين في حادث الحافلة السياحية

أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، عبر فيها عن بالغ التقدير للسلطات التونسية على حسن التكفل بالمصابين في حادث الحافلة السياحية الجزائرية بمنطقة مجاز.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أعرب الوزير الأول، خلال هذه المكالمة، بإسم رئيس الجمهورية، عن بالغ شكره للسلطات التونسية على سرعة التدخل وحسن التكفل بالمصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الجمعة 01 ماي 2026، إثر انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب بالجمهورية التونسية.

كما عبر الوزير الأول عن بالغ التقدير لرئيسة الحكومة التونسية على تجاوب السلطات التونسية وتعاونها لتسهيل عملية إجلاء ضحايا هذا الحادث في أحسن الظروف. التي تمت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحمل الوزير الأول، نظيرته التونسية، نقل تحيات رئيس الجمهورية وخالص شكره إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، نظير الحرص والتعاون الذي أبدته السلطات التونسية ازاء هذا الحادث. بما يعكس عمق روابط الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جهتها، أكدت رئيسة الحكومة أن الجهود التي بذلتها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيراتها الجزائرية في سبيل التكفل بالمصابين وإجلائهم. نابعة من واجب التضامن الذي تمليه علاقات الاخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما أبلغت رئيسة الحكومة، الوزير الأول، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. لأخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبالغ حرصه على مواصلة العمل معا في سبيل تطوير العلاقات الثنائية وترقية الشراكة وتعزيز التضامن بين البلدين.