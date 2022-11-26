الجزائر تشهد تطورا وبروزا منذ انتخاب الرئيس تبون

تعرف الجزائر منذ شهر ديسمبر 2019، أين تم انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، تطورا كبيرا وتحولات جذرية.

وجاء في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمسية اليوم السبت، إنّ الجزائر تشهد بالفعل ثورة حقيقية. تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات.

بالإضافة إلى اطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة. فضلا على التحول الرقمي واعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي.

وأكد المقال، أنه ورغم أنف بقايا العصابة ومعاول الهدم، فالجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس تبون لا تمت بصلة للنظام القديم.

مضيفا أن الرئيس تبون استطاع خلال ثلاث سنوات بالرغم من أزمة كوفيد-19، أن يحدث الانطلاقة الجديدة وأن يوحد الجميع حول مشروعه. فالجميع أدرك أن بروز الجزائر خلال النصف الأول من عهدة الرئيس تبون هو تأمين ضد جميع المخاطر للسنوات القادمة.

ويمكن للجزائر اليوم أن تتمتع بمكانتها كبلد محوري، حيث أنها تعمل بصفتها شريكا قويا في مجال الطاقة بالنسبة لجميع بلدان المتوسط، على إرساء أسس تصنيع ذكي وزراعة عصرية.

وتابع المقال، أن الجزائر تحولت بفضل رئيس الجمهورية إلى دولة جذابة للغاية تتوفر فيها ظروف العيش الرغيد. حيث تحققت معجزة منذ سنة 2019، من شأنها وضع الجزائر في الطريق نحو الانضمام إلى مجموعة البريكس.

وانطلاقا من حرصه على استشراف تحديات الغد الكبرى، لم ينته الرئيس عبد المجيد تبون من مفاجأتنا. حيث ستكون 2023 سنة حافلة بمفاجآت أخرى، يضيف المقال.