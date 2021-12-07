الجزائر تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها على مدار 4 أيام

تشهد سمائنا هذه الأيام تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.

وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، تشهد الجزائر هذه الظاهرة بداية من يوم أمس الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.

;يظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.

بل إن جميع الكواكب التي تحمل أسماء عربية (عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري) ترى بالعين المجردة وبسهولة أيضا.

وعادة ما تكون لامعة ومميزة وتلفت الانتباه أكثر مما تفعله النجوم المتلألئة في ليالي الشتاء الصافية أو في أيام الصيف.

أخذ كوكب عطارد اسمه لسرعة حركته في السماء، إذ لا يكاد يظهر بضعة أيام حتى يغيب في الأفق.

أما الزهرة فهو ألمع أجرام السماء بعد الشمس والقمر، وهو زاهر ساطع. بحيث إنه يمكث في السماء إما قبل شروق الشمس أو بعد غروبها لساعتين. لا يضاهيه جرم في السماء، وهو الذي يرى عادة بالقرب من القمر الهلال.

أما كوكب المريخ فسمي كذلك لأنه أمرخ، أي تظهر عليه البقع الحمراء. وهو أحمر بسبب وفرة أكسيد الحديد على سطحه، لذلك يسمى الكوكب الأحمر.

أما المشتري فقد اشترى الحسن والجمال لنفسه، فهو أبيض لامع على الدوام .وهو أكبر الكواكب وأفضلها رؤية بالتلسكوبات، إذ تظهر حوله 4 أقمار، إلى جانب حزامين غيميين ملونين ينصفان قرصه الأبيض.

وأخيرا، كوكب زحل الذي يزحل ببطء بين النجوم، وهو متفاوت اللمعان، لكنه يظل الأجمل بين الكواكب. بسبب حلقاته التي ترى حتى بتلسكوبات الهواة الصغيرة.

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