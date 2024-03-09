الجزائر تشيد باعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

أشاد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم أعضاء مجموعة +3A (الجزائر والموزمبيق وسيراليون وغويانا)، باعتماد مجلس الأمن الأممي لقرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

واعتبر بن جامع ذلك خطوة مهمة تُمهد الطريق للسلم والاستقرار في السودان، كما قال ممثل الجزائر باسم مجموعة +3A. في تصريح مشترك حول الوضع في السودان، إن “مجموعة +3A تعرب عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة المستمرة. رغم ضيق الوقت خلال مسار التفاوض”، مضيفا “سيساهم هذا القرار دون شك وبشكل كبير في سلامة سكان السودان”.

وتابع: “يُشكل اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان. خطوة مهمة تُمهد الطريق للسلم والاستقرار في السودان”، مبرزا في نفس السياق أن “هذه الخطوة الحاسمة. تعكس الالتزام الجماعي بترقية السلم والاستقرار في البلد خلال هذا الشهر المعظم”.

وقال بن جامع: “نأمل أن يغتنم الفاعلون السودانيون هذه الفرصة لوضع السلاح وخلق جو يفضي إلى الحوار. وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال القتالية قصد المضي قدما بصورة جماعية نحو مستقبل سلمي”.

وأضاف بن جامع “أشادت مجموعة +3A بالقرار الجدير بالثناء الذي اتخذته السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. عبر مختلف المعابر الحدودية، إذ توفر الحكومة السودانية بذلك طوق نجاة للوصول إلى المناطق المتأثرة حيث الإغاثة مستعجلة”.

وأشار إلى أنه “في هذه المرحلة، يصبح إعطاء الأولوية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتوحيد المبادرات المختلفة أمرا حاسما”.

بن جامع: هدفنا حوار شامل لإيجاد حلول سودانية للمشاكل السودانية

وفي هذا الصدد، أوضح بن جامع أن الهدف “يكمن في تقريب مختلف الفاعلين على المستوى الداخلي. من أجل حوار شامل لإيجاد حلول سودانية للمشاكل السودانية، بدون أي تدخل خارجي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لسلام مستدام”.

واستطرد قائلا “نود أن نؤكد مجددا دعمنا الثابت للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية. على جهودهم في الوساطة وتعزيز الحوار والمصالحة وتوفير حلول مستدامة لسلامة الشعب السوداني”، يضيف المتحدث.

وفي الختام قال بن جامع “تجدد مجموعة +3A التزامها بالعمل بشكل بناء ومتواصل مع أعضاء مجلس الأمن. من أجل مستقبل سلمي ومزدهر في السودان”.

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