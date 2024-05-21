الجزائر تشيد بموقف البرتغال “المشرف” تجاه القضية الفلسطينية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء اليوم الثلاثاء, مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي, باولو رانغيل, حيث استعرض الطرفان الاستحقاقات الثنائية المقبلة المتعلقة بتجسيد مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى البرتغال العام الماضي وما انعكاساتها على زخم وحركية العلاقات بين البلدين, حسب بيان للوزارة.

و استعرض عطاف مع نظيره البرتغالي “الاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تندرج في إطار تجسيد مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى البرتغال العام الماضي وما أضفته من زخم وحركية على العلاقات بين البلدين”, كما كانت مناسبة جدد خلالها الوزير “التعبير عن تهانيه لنظيره البرتغالي على تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلده الصديق”, وفق ذات المصدر.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك, وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقد أعرب عطاف عن تقدير الجزائر للموقف المشرف للجمهورية البرتغالية من القضية الفلسطينية وأشاد بتصويتها الداعم لقرار الجمعية العامة بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة, يضيف البيان.