الجزائر تصادق على الميثاق الإفريقي للشباب

قدمت الجزائر وثيقة المصادقة على الميثاق الأفريقي للشباب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث سلّمها سفير الجزائر لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، محمد خالد، إلى المستشارة القانونية للمفوضية، هاجر قلديش.

وحسب بيان لوزارة الشباب، تجسد هذه المصادقة الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا في البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية، لفئة الشباب. باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الجزائر المنتصرة، ومحورًا رئيسيًا في مختلف السياسات العمومية والإصلاحات الوطنية.

كما تعكس هذه الخطوة حرص الجزائر على مواصلة أداء دورها الريادي داخل القارة الأفريقية. انطلاقًا من قناعتها بأن الشباب يمثل الثروة الحقيقية لأفريقيا. وأن الاستثمار في قدراته يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والسلم والازدهار.

ويُعد الميثاق الأفريقي للشباب، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي، أول إطار قانوني قاري شامل يُعنى بحقوق الشباب وواجباتهم. ويُلزم الدول الأعضاء بوضع سياسات وبرامج تكفل تمكينهم وإشراكهم في مختلف مجالات التنمية.

هذا وقد رحبت مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تؤكد التزام الجزائر بتمكين الشباب الأفريقي، بما ينسجم مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063: “إفريقيا التي نريد”.