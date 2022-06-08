الجزائر تصدر الضمادات اللاصقة نحو السينغال والكاميرون

أطلقت الشركة الصيدلانية “لين” لصناعة الضمادات الطبية الثلاثاء أول عملية لتصدير الضمادات اللاصقة نحو السنغال والكاميرون. وذلك في إطار اتفاق سنوي للتسليم موقع مع شركاء محليين.

كما تم إعطاء اشارة انطلاق عملية التصدير بمقر وحدة الانتاج الخاصة بالمؤسسة الواقعة بالقطب الصيدلاني والبيوتكنولوجي. للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله (بلدية الرحمانية-الجزائر العاصمة) بحضور إطارات من الشركة.

ويتعلق الأمر بتصدير 10.000 وحدة من المنتجات الصيدلانية للمؤسسة تتكون أساسا من ضمادات لاصقة مثقوبة. بحجم 18سم x5م و 10سم x5م ستنقل عبر حاوية بمساحة 20 قدم.

وأكد مسؤول مراقبة تسيير وتطوير التصدير بالشركة، ادير حكوم أنه من المقرر أن تصل هذه الشحنة الثانية. من نوعها بعد تجربة تصدير نفس الكمية نحو موريتانيا في غضون 20 يوما.

كما أضاف أن عملية التصدير هاته تجسدت عقب مشاركة مؤسسته في صالون “الجزائر هيلث كير”. للعناية و الرعاية الصحية المخصص للصناعة الصيدلانية و المنظم من 17 إلى 20 مايو المنصرم بداكار. حيث تم خلاله التوقيع على عقد تسليم مدته سنة مع مؤسسة “أورافارما” الممثلة بفرعيها في هذين البلدين الافريقيين.

بعد أن ذكر بدعم وزارة الصناعة الصيدلانية و مرافقة البنك الوطني الجزائري لنجاح العملية كشف ذات المسؤول عن عمليات تصدير أخرى سيما نحو بلدان افريقيا الغربية ستتجسد قريبا وذلك بفضل العقود المبرمة خلال الصالون المنعقد بداكار.

تحصي شركة لين لصناعة الضمادات الطبية التي أنشئت سنة 2003 تشكيلة متنوعة من الضمادات الطبية للكبار و الصغار بالإضافة لأقنعة طبية واقية.

و تملك الشركة سلسلتها الصناعية الانتاجية الخاصة و مخبر لمراقبة النوعية حظي بموافقة السلطات المختصة. و يبلغ تعداد عمالها 42 أجير دائم من بينهم صيادلة ومهندسين لمراقبة النوعية وتجاريين ومشغلي الماكنات.