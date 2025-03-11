الجزائر تصدر شحنة من الأجهزة الكهرومنزلية بإتجاه هذه الدول

تم اليوم الثلاثاء، إعطاء إشارة إنطلاق عملية تصدير شحنة من الأجهزة الكهرومنزلية بإتجاه دول “تونس، الأردن واليمن”.

وحسب بيان لوزارة النقل، توجه وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، نحو مركز التصدير التابع لمجمع كوندور ببرج بوعريريج.

أين تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية تصدير شحنة من الأجهزة الكهرومنزلية بإتجاه دول “تونس، الأردن واليمن”.