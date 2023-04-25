الجزائر تصدّر 1 طن من سمك الحنكليس نحو تونس

تم خلال الأسبوعين الماضيين تصدير شحنة من سمك الحنكليس نحو تونس عبر المنفذ الحدودي العيون بولاية الطارف .

وحسب تصريح المدير الولائي للصيد البحري والمنتجات الصيدية، زواوي العايش عمار، فإن كمية سمك الحنكليس المعروف ب “ثعلب البحر” التي تم تصديرها إلى تونس تقدر ب1 طن.

وجرى تصدير هذه الكمية من أسماك الحكنليس الذي يعيش ببحيرات طونقة وأوبيرة و الملاح بالطارف من طرف المتعامل الاقتصادي “ايدن كارب” المستغل لبحيرة أوبيرة.

وأكد ذات المتحدث أن عملية تصدير هذه الكمية من سمك الحنكليس تجسدت بعد الحصول على التراخيص اللازمة في إطار الاتفاقية الدولية “سيتاس” لتسويق الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وبحضور القطاعات المعنية ممثلة في إدارة أقسام الجمارك ومصالح مفتشية الطب البيطري بمديرية المصالح الفلاحية للولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption