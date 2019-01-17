الجزائر تصرف 480 مليار على “القرية الأولمبية” بـوهران!

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، بأن الجزائر صرفت قيمة مالية ضخمة لتجهيز القرية الأولمبية التي ستحتضن الألعاب المُتوسطية بـوهران.

ورّد على سؤال شفهي وُجه له في قُبة البرلمان بخصوص مدى جاهزية “الباهية”، لإستقبال الدورة المُتوسطية بعد عامين من الآن.

وقال :”قمنا بجهد كبير لكي نتواجد في أفضل جاهزية ممكنة عند إنطلاق المُنافسة الرسمية، وصرفنا 480 مليار لتجهيز القرية الأولمبية”.

وأردف :”ومن ناحية العمران والإقليم تم إستثمار 30 مليار للتأكد من نجاح الدورة، وعدم وجود أي مشاكل عند وصول تاريخها”.