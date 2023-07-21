الجزائر تصطاد كامل حصتها السنوية من التونة الحمراء المقدرة بـ 2023 طن

تمكنت الجزائر من إصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء لسنة 2023. والمحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” (ICCAT) والمقدرة ب 2023 طن.

حسبما جاء في بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فإن حصة الجزائر من التونة الحمراء للسنة الجارية. إرتفعت بـ 368 طن مقارنة بسنة 2022، أي ما يعادل 22.23 بالمائة. كما تم صيد الحصة عبر 17 عملية ناجحة بين 3 جوان 2023 و 11 جويلية 2023. حيث تم تمديد فترة الصيد بـ 10 أيام إضافية تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية. وذلك بترخيص من منظمة “إيكات”.

وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة بـ 32 سفينة حاملة للراية الوطنية. مقابل 29 سفينة السنة الماضية، منها “ثلاثة سفن مصنعة وطنيا بأيادي جزائرية”. وقسمت السفن المشاركة في الحملة على خمس مجموعات للصيد المشترك. وذلك وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 فيفري 2022 المحدد لشروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفيات ذلك.

وذكرت الوزارة أن هذه السفن توجهت نحو منطقة الصيد في عرض البحر جنوب مالطا منذ 22 ماي 2023. وعلى متنها مراقبون وطنيون تابعين لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وكذا مراقبين جهويين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الحمراء في المحيط الأطلسي “إيكات”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن أسطول الصيد البحري الحامل للراية الوطنية. شرع في رحلة العودة إلى الموانئ بعد الانتهاء من الحملة. حيث تكتسي هذه الحملة أهمية بالغة في دعم الإقتصاد الوطني. بالنظر لما تذره من مداخيل بالعملة الصعبة خارج المحروقات. وهذا بما يزيد عن 27 مليون دولار، بالإضافة إلى الرفع من مردودية نشاط السفن وخلق مناصب الشغل”.

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