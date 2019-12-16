الجزائر تصنف في المرتبة الـ 57 ضمن دول العالم اكثر أمنا

إحتلت الجزائر المرتبة 57 عالميا من أصل 163 دولة شملها تصنيف المؤشر العالمي للإرهاب من حيث الدول الاكثر الدول تعرضا للإرهاب.

وحسب التقرير الذي أعده مركز السلام والإقتصاد العالمي للدراسات لسنة 2019 فقد صنفت الجزائر خامس أفضل ترتيب دولة عربية.

وأوضح التقرير ان الجزائر جاءت في الترتيب بعد كل من عُمان، الإمارات، موريتانيا، جيبوتي، والمغرب.

وتصدرت كل من دولة أفغانسات والعراق وكذا نيجيريا إضافة إلى سوريا وباكستان التصنيف العالمي كأكثر دول تعرّضا لإعتداءات التنظيمات الإرهابية.

بينما إحتلت تركيا المرتبة 16 كاكثر الدول تاثرا بالإرهاب في أوروبا، لتليها أوكرانيا المركز 24 وتتبعها بريطانيا “28”، فرنسا “36” روسيا “37”، ألمانيا “44”، اليونان “45”.