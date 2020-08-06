الجزائر تضع تحت تصرف القوات اللبنانية مستشفى عسكري ميداني وفريق طبي

قررت الجزائر وضع تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية، مستشفى عسكري ميداني، وفريق طبي لتقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة.

وقد أجرى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع، قائد الجيش اللبناني، الفريق الأول جوزيف عون.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قدم الفريق شنقريحة، التعازي الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بلبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار التضامن مع الشعب اللبناني،

وأكد الفريق، وقوف واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدات الضرورية.

وقد خصص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من المساعدات متمثلة في 4 طائرات شحن من القوات الجوية محملة بالمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والخيم والأغطية، وكذا أطقما من الأطباء والجراحين وفرق الحماية الميدانية.

فيما ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار.