الجزائر تضمن كرامة المهاجرين الأفارقة والسوريين

أكد الوفد البرلماني الجزائري، أن الجزائر تستقبل الآلاف من المهاجرين الأفارقة والسوريين وتضمن لهم معاملة حسنة والتكفل بهم.

جاء هذا خلال مشاركة وفد عن الأمة في المؤتمر الدولي حول الهجرة المنظمة من طرف الإتحاد البرلماني الدولي بالرباط المغربية.

وشكل المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة الذي انطلق أشغاله اليوم الخميس بمقر مجلس النواب المغربي سانحة.

عرض فيها ممثل الوفد البرلماني الجزائري التجربة الجزائرية في مجال الهجرة، مؤكدا على أن الجزائر تستقبل الآلاف من المهاجرين.

الأفارقة وتعمل على ضمان معاملتهم بكرامة زيادة على استقبالها للاجئين السوريين وهي تتابع دوما وضعيتهم.

وتعمل على معاملتهم احسن معاملة والتكفل بهم.

مشيرا في ذات السياق، أن الجزائر تدعو دوما إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة متوازنة وتضامنية في مجال الهجرة، تقوم على احترام حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.

كما أكد أن الجزائر تعتبر أن التنمية المستديمة المتوازنة هي الوسيلة المثلى لمعالجة مشكلة الهجرة.