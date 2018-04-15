الجزائر تضيع اللقب الإفريقي للجيدو وتكتفي بالمركز الثاني

حلّ المنتخب الجزائري للجيدو، في المركز الثاني، ضمن البطولة الإفريقية 2018، والتي أختتمت فعالياتها اليوم الأحد، بتونس.

وضيع المنتخب الوطني للجيدو، اللقب الإفريقي لهذه الطبعة، أمام نظيره التونسي (البلد المنظم)، خلال النهائي الذي عاد لتونس، بنتيجة 4-2.

وتمكن مصارعين جزائريين فقط، من تحقيق الفوز في هذا الدور النهائي، ويتعلق الأمر بالمصارع نورين فتحي، والمصارعة سعاد بالكحل.

وضيع المنتخب الوطني، اللقب الإفريقي في الفردي، أيضا، والذي عاد لصالح المنتخب التونسي، بفارق بسيط.

حيث حصد المصارعون الجزائريون، 4 ميداليات ذهبية، 3 فضيات، و9 برونزيات. مقابل 5 ذهبيات لتونس.