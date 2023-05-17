الجزائر تضيف لرصيدها 6 ميداليات في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

أضاف المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إلى رصيد الجزائر، 6 ميداليات جديدة اليوم الأربعاء، في البطولة الإفريقية. الجارية وقائعها بتونس إلى غاية الـ 20 ماي الجاري.

وحققت ظهر اليوم الأربعاء، بالبطلة، بشرى حيرش فاطمة الزهراء. فضية الخطف في فئة 76كلغ بثقل 81 كلغ، قبل أن تحصد ذهبية بثقل 103 كلغ، وفضية في المجموع بـ 184 كلغ.

كما حقق الرباع فارس طويري في وزن 89 كلغ. برونزية في الخطف بثقل 160 كلغ، وفضية في النتر بـ 192 كلغ، وفضية أخرى في المجموع بـ 352 كلغ.

وعززت بذلك، الجزائر بعد الميداليات الثلاثة التي حققتها بشرى حيرش، مركزها في وصافة الترتيب العام، بارتفاع رصيدها إلى 19 ميدالية في البطولة القارية، منها 8 ذهبيات 8 فضيات و3 برونزية.