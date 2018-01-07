الجزائر تضيّع 2 مليار دولار سنويا بسبب النفايات

كشف اليوم الأمين العام بوزارة البيئة،كمال الدين بلطرش،عن إمكانية تحصيل 2 مليار دولار مداخيل إضافية من إعادة رسكلة النفايات.

بلطرش وخلال نزوله اليوم ضيفا على حصة “قهوة وجورنان”بتلفزيون “النهار”،

قال إنه يمكن تزويد الإقتصاد الوطني بمداخيل جد هامة من خلال إعادة رسكلة النفايات.

مشيرا الى أن رسكلة النفايات تساعد الاقتصاد الوطني بـ2 مليار دولار سنويا.

وفي هذا السياق أوضح ذات المتحدث الى وجود مخطط لتسيير النفايات الخاصة عن الصانعيين،

والتي تقدر بـ 320 ألف طن، منها 50 بالمائة قابلة للتدوير،

بلطرش وخلال حديثه أكد أن قيمة تثمين هذه النفايات يُقدر 30 مليار دينار سنويا.

موضحا أن 75 ألف مؤسسة تنشط في الوطن تنتج هذه النفايات.