الجزائر تطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالبت الجزائر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أكد ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة. عمار بن جامع، أن “ليبيا تقف اليوم في مفترق طرق هام في تاريخها يتطلب تدخلا طارئا وصارما من الجهات الفاعلة المحلية والدولية على حد سواء”.

وأضاف بن جامع، أنه لا بدّ من الاحترام الكامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

كما دعا بن جامع جميع الأطراف الليبية المعنية بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة لتسوية الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات من أجل التوصل إلى كسر الجمود السياسي في البلاد.

وحث بن جامع مجلس الأمن على تبوّء مسؤولياته التاريخية للوقوف جنبا إلى جنب مع ليبيا وتمكين شعبها من بناء مستقبل أكثر إشراقا.

ووجه سفير الجزائر بالأمم المتحدة دعوة إلى تقديم المساعدات اللازمة لمعالجة التحدّيات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد.