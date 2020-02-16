الجزائر تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا بمجلس الأمن

دعا السفير، سفيان ميموني، الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، منح افريقيا مقعدين دائمين في اطار اصلاح مجلس الأمن.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، جدد ميموني، في اجتماع حول المفاوضات ما بين الحكومات، حول التمثيل العادل بمجلس الأمن، دعم الجزائر للموقف الافريقي المشترك حول هذا الاصلاح.

وأكد ذات المتحدث، أن المقعدين الدائمين يجب أن تكون لهما جميع الامتيازات والحقوق ذات الصلة سيما حق الفيتو.

مطالبا بنفس المناسبة، بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة.

وأشاد ميموني بالدعم الواسع الذي يستفيد منه الموقف الافريقي المشترك من قبل عدد هام من الدول الأعضاء ومجموعات المصلحة.

كما أعرب السفير الجزائري عن أمله في أن يمنح احياء الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، هذه السنة، فرصة لإعطاء دفع جديد لمسار اصلاح مجلس الأمن.

و شدد في هذا الشأن على ضرورة انتهاز فرصة التقدم المحقق إلى حد الأن، من أجل التوصل إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا و ديمقراطية وفعالية و شفافية.

وأشار إلى استعداد الجزائر بصفتها عضوا في لجنة الـ10، للالتزام بشكل بناء بمسار المفاوضات ما بين الحكومات.

و خلال الاجتماع الأول الذي ترأسته الامارات العربية المتحدة مناصفة مع بولونيا، أبرز السفير ضرورة اصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، يحترم مبادئ وأهداف من أجل عالم أكثر عدلا يقوم على الكونية والانصاف والتوازن الاقليمي.