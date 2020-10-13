الجزائر تطرح مناقصة دولية لإقتناء 50 ألف طن من قمح الطحين

طرحت الجزائر مناقصة دولية لإقتناء 50 ألف طن من قمح الطحين.

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء عن متعاملين أوروبيون، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب لا يزال يدرس العروض المقدمة في مناقصة دولية لشراء قمح الطحين أغلقت يوم الاثنين دون الإعلان عن عمليات شراء بعد.

وقال متعاملون إنه من المعتقد أن البائعين يعرضون ما بين 265 إلى 266 دولارا للطن.

بينما يسعى الديوان المهني للحبوب إلى دفع ما بين 260 إلى 261 دولارا للطن.

وتعتبر هذه هي المناقصة الأولى التي تسمح بعروض القمح من روسيا وموردي البحر الأسود الآخرين، ولكن فقط للأصناف العالية البروتين.

وتطلب المناقصة حجما قدره 50 ألف طن.

وتطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين 1 و 15 من نوفمبر، وبين 16 و 31 من الشهر نفسه.

وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين 1 و15 من أكتوبر وبين 16 و30 منه.