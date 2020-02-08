الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

طرح الديوان المهني للحبوب مناقصة دولية لإقتناء 50 ألف طن من قمح الطحين.

نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن تجار أوروبيون أن الديوان المهني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين.

وأفاد ذات المصدر ان الجزائر طلبت كمية قدرها 50 ألف طن، وحددت الموعد النهائي للمناقصة يوم الإثنين 10 فيفري الجاري، على أن تظل العروض سارية إلى غاية يوم الثلاثاء 11 فيفري الجاري.

وحددت كذلك شحن القمح المطلوب في فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من 1 أفريل إلى غاية 15 من نفس الشهر، ومن الـ 16 إلى 30 أفريل 2020.

وفي حال كان منشأ القمح من أمريكا الجنوبية سيكون موعد الشحن بين 1 و 15 مارس 2020، وبين 16 و31 من نفس الشهر.