الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح

الوطني
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الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح
بقلم ايمان عياش

قام الديوان المهني الجزائري للحبوب بطرح مناقصة عالمية لشراء قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية.

كشفت وكالة رويترز أن وثائق المناقصة تنص على طلب 50 ألف طن لكن الجزائر غالبا ما تشتري أكثر من الأحجام الاسمية الواردة في مناقصاتها.

وحددت الجزائر الموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 أوت على أن تظل سارية حتى التاسع عشر منه.

واضافت ذات الوكالة أن الجزائر  طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية.

بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه، في حالة التوريد من أمريكا اللاتينية.

ويكون الشحن بين الأول والخامس عشر من سبتمبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.


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